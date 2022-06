Nadal-Ruud in tv domani: orario, canale e diretta streaming finale Roland Garros 2022 (Di sabato 4 giugno 2022) Rafa Nadal affronterà Casper Ruud in finale al Roland Garros 2022. Lo spagnolo ha superato in semifinale Sascha Zverev, costretto al ritiro dopo una terribile caduta nel tie-break del secondo set. Il tedesco, in stampelle, ha abbracciato il suo avversario e salutato il pubblico di Parigi. A contendere il titolo a Rafa, per la prima volta in carriera, sarà il norvegese Ruud, che ha sconfitto in quattro set Marin Cilic. Per lui si tratta della prima finale a livello slam e, come se non bastasse, da lunedì prossimo ritoccherà il suo best ranking, salendo al numero sei del mondo. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI Ruud e Nadal scenderanno in campo nella giornata di ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Rafaaffronterà Casperinal. Lo spagnolo ha superato in semiSascha Zverev, costretto al ritiro dopo una terribile caduta nel tie-break del secondo set. Il tedesco, in stampelle, ha abbracciato il suo avversario e salutato il pubblico di Parigi. A contendere il titolo a Rafa, per la prima volta in carriera, sarà il norvegese, che ha sconfitto in quattro set Marin Cilic. Per lui si tratta della primaa livello slam e, come se non bastasse, da lunedì prossimo ritoccherà il suo best ranking, salendo al numero sei del mondo. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIscenderanno in campo nella giornata di ...

