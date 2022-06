Muller: “Il calcio tedesco ed il Bayern Monaco non riesce ad attirare le stelle” (Di sabato 4 giugno 2022) L’attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller ha parlato a Mitgliedermagazin in merito all’appeal che il calcio tedesco avrebbe in questo momento, definendosi quasi preoccupato. Ecco le sue parole: “Il Bayern attualmente ha un vantaggio a livello nazionale, ma a livello internazionale siamo indietro in termini di budget e anche in termini di competitività. Ad essere onesti, nemmeno il Bayern è mai riuscito ad attirare stelle di prima grandezza. Jean-Pierre Papin era in fase discendente e Arjen Robben è arrivato in modo piuttosto particolare. Abbiamo sempre costruito da soli le nostre stelle, il che è positivo. Devo dire che sono stato felice della vittoria dell’Eintracht in finale di Europa League e del Lipsia in ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) L’attaccante delThomasha parlato a Mitgliedermagazin in merito all’appeal che ilavrebbe in questo momento, definendosi quasi preoccupato. Ecco le sue parole: “Ilattualmente ha un vantaggio a livello nazionale, ma a livello internazionale siamo indietro in termini di budget e anche in termini di competitività. Ad essere onesti, nemmeno ilè mai riuscito addi prima grandezza. Jean-Pierre Papin era in fase discendente e Arjen Robben è arrivato in modo piuttosto particolare. Abbiamo sempre costruito da soli le nostre, il che è positivo. Devo dire che sono stato felice della vittoria dell’Eintracht in finale di Europa League e del Lipsia in ...

Advertising

salpaladino : RT @sportface2016: #Muller: “Il calcio tedesco ed il #BayernMonaco non riesce ad attirare le stelle” - sportface2016 : #Muller: “Il calcio tedesco ed il #BayernMonaco non riesce ad attirare le stelle” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Muller: 'La Bundesliga è indietro per budget, neanche il nostro club attira le stelle' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Muller: 'La Bundesliga è indietro per budget, neanche il nostro club attira le stelle' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Muller: 'La Bundesliga è indietro per budget, neanche il nostro club attira le stelle' -