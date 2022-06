MotoGP | GP Catalonga 2022 | orario d’inizio e come vedere in tv FP3 | FP4 e qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 4 giugno 2022) Oggi sabato 4 giugno vanno in scena ledel GP di Catalogna, tappa del Mondialeche si disputa sul circuito di Barcellona. I piloti si daranno battaglia per la pole-position in terra spagnola, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si preannuncia grande spettacolo. In precedenza ci sarà spazio per le ultime prove libere, che determineranno chi accede direttamente al Q2 e chi deve passare dal Q1. Francesco Bagnaia cerca la stoccata di lusso, il pilota della Ducati sarà chiamato a fronteggiare Fabio Quartararo, leader del Mondiale. Enea Bastianini vuole essere assoluto protagonista, attenzione ad Aleix Espargarò e Maverick Vinales su Aprilia. Siamo a un momento importante del campionato e non sono più ammessi errori. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, ...