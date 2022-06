MotoGP, c’è l’addio tra Ducati e Jack Miller. Paolo Ciabatti: “Bastianini o Martin in lizza” (Di sabato 4 giugno 2022) Il futuro comincia a essere meno misterioso in casa Ducati. Sono settimane, infatti, che ci si chiede quale sarà il prossimo compagno di squadra di Francesco Bagnaia dal 2023 e parte di questa risposta è arrivata: Jack Miller non sarà più a Borgo Panigale. Dopo cinque anni in Rosso, l’australiano guarda alla KTM e affiancherà il sudafricano Brad Binder, ritrovando anche una vecchia conoscenza come Francesco Guidotti, ex Team Manager Pramac e oggi riferimento della squadra austriaca. Si parla di un contratto biennale. A questo punto, sembrerebbe proprio che la sella di Miller se la contenderanno Enea Bastianini e lo spagnolo Jorge Martin. L’annuncio ufficiale, forse, ci sarà dopo la pausa estiva e il team di Borgo Panigale vuole prendersi tutto il tempo per fare la sua scelta. A fornire ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Il futuro comincia a essere meno misterioso in casa. Sono settimane, infatti, che ci si chiede quale sarà il prossimo compagno di squadra di Francesco Bagnaia dal 2023 e parte di questa risposta è arrivata:non sarà più a Borgo Panigale. Dopo cinque anni in Rosso, l’australiano guarda alla KTM e affiancherà il sudafricano Brad Binder, ritrovando anche una vecchia conoscenza come Francesco Guidotti, ex Team Manager Pramac e oggi riferimento della squadra austriaca. Si parla di un contratto biennale. A questo punto, sembrerebbe proprio che la sella dise la contenderanno Eneae lo spagnolo Jorge. L’annuncio ufficiale, forse, ci sarà dopo la pausa estiva e il team di Borgo Panigale vuole prendersi tutto il tempo per fare la sua scelta. A fornire ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? DIGGIA POLE AL MUGELLOOOOO ???? C’è un po’ di MotoGP in questa Italia I tempi ? - Leo_Pigna : #DirettaEurosport @AlessioPiana130 @JacopoZizza ho sempre guardato la @MotoGP perché c'era @ValeYellow46 e perché c… - lovstinyoureyes : RT @giroveloce: Leggo di una MotoGP in calo perchè non c'è drama, no rivalità, no buoni e cattivi, ma soltanto ragazzi che si vogliono bene… - OA_Sport : #MOTOGP C'è un'ipotesi di BMW al posto di Suzuki? Le considerazioni di Davide Brivio - lontanadafede : RT @giroveloce: Leggo di una MotoGP in calo perchè non c'è drama, no rivalità, no buoni e cattivi, ma soltanto ragazzi che si vogliono bene… -

Bagnaia: "Grandi passi avanti, ce la giochiamo" FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti MotoGp La griglia di partenza del GP Catalunya Due moto italiane davanti a tutti nella griglia di partenza del GP Catalunya: l'Aprilia di Aleix Espargaró è in ... Aleix Espargaró: "Il Mondiale è un sogno reale, voglio il meglio per l'Aprilia" Vediamo adesso in futuro come andrà...' FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti MotoGp La griglia di partenza del GP Catalunya Due moto italiane davanti a tutti nella griglia di partenza del GP ... Quotidiano Motori FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentiLa griglia di partenza del GP Catalunya Due moto italiane davanti a tutti nella griglia di partenza del GP Catalunya: l'Aprilia di Aleix Espargaró è in ...Vediamo adesso in futuro come andrà...' FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentiLa griglia di partenza del GP Catalunya Due moto italiane davanti a tutti nella griglia di partenza del GP ... Orari MotoGP TV8 oggi Francia 2022 con diretta SKY e NOW