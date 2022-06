L'uragano Agatha si abbatte su Cuba: tre morti (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo aver devastato il Messico, il primo uragano della stagione Agatha si è abbattuto su Cuba, causando la morte di tre persone. Due le vittime nella provincia dell'Avana, con la capitale allagata e circa 50.000 abitazioni senza... Leggi su europa.today (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo aver devastato il Messico, il primodella stagionesi è abbattuto su, causando la morte di tre persone. Due le vittime nella provincia dell'Avana, con la capitale allagata e circa 50.000 abitazioni senza...

Advertising

tempoweb : L'uragano #Agatha diventa #Alex e inonda #Cuba Paura in Florida e pericolo alle Bahamas #4giugno… - qui_finanza : Uragano Agatha miete vittime: ecco dove e cosa sappiamo - CatelliRossella : L'uragano Agatha non risparmia Cuba: a L'Avana allagamenti, crolli e mancanza di elettricità - Rom_Lisa : RT @LaStampa: L'uragano Agatha non risparmia Cuba: a L'Avana allagamenti, crolli e mancanza di elettricità - LaStampa : L'uragano Agatha non risparmia Cuba: a L'Avana allagamenti, crolli e mancanza di elettricità -