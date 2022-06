LIVE Moto3 | GP Catalogna 2022 in DIRETTA | risultati FP3 e qualifiche in tempo reale

Leggi su oasport

(Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP1 – Cronaca FP2 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti allatestuale del sabato del Gran Premio diper la! Archiviate le prime due sessioni di prove libere, quest’oggi sono in programma FP3 eper delineare la griglia di partenza della gara di domenica. Sin dalla mattina sarà importante seguire i tempi e i ritmi che mostreranno i piloti scendendo in pista nella terza sessione di prove libere: non solo dati da raccogliere per i due appuntamenti più attesi del weekend (e gara), ma anche per stabilire un primo verdetto, ovvero i quattordici che accederannomente al Q2. Al momento davanti a tutti nella ...