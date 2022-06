Litvinenko | muore uno dei sospettati del suo avvelenamento

Advertising

Polonio nel tè di Litvinenko, muore di Covid agente accusato - Mondo - ANSA - Muore a causa del Covid l'agente russo legato all'avvelenamento radioattivo di Alexander Litvinenko

, ex ufficiale del Kgb diventato cittadino britannico e oppositore del presidente russo Vladimir Putin, è stato avvelenato con una sostanza radioattiva in un hotel di Londra dove aveva ..., cittadino britannico ed ex ufficiale del Kgb, diventato un oppositore di Vladimir Putin, morì settimane dopo aver bevuto del tè verde contenente polonio - 210 radioattivo al Millennium ... Polonio nel tè di Litvinenko, muore di Covid agente accusato (ANSA) - ROMA, 04 GIU - Uno dei principali sospettati dell'omicidio dell'ex spia russa e oppositore del Cremlino, Alexander Litvinenko, è morto in un ospedale di Mosca a causa del Covid-19. Lo ...L'ex agente del Kgb Dmitry Kovtun accusato dalla Gran Bretagna di aver avvelenato nel 2006 l'oppositore del Cremlino Alexander Litvinenko a Londra, è morto di Covid. Lo riporta l'agenzia di stampa sta ...