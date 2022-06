La censura sui referendum sulla giustizia fa arrabbiare Crosetto | “Come in Cina…”

(Di sabato 4 giugno 2022) Mancano pochi giorni al voto suie l'argomento non è minimamente al centro del dibattito pubblico, che ha totalmente dimenticato il tema. Ad infuriarsi per la situazione che si è venuta a creare sui quesiti referendari è Guido, fondatore di Fratelli d'Italia ed imprenditore. “Nessuno parla deiin Cina nessuno parla contro il partito comunista” l'attacco del Gigante su Twitter. Sono state numerose le polemiche per una mancata copertura della Rai sull'argomento, anzi si è scatenato un vero e proprio putiferio per il monologo di Luciana Littizzetto nell'ultima puntata di Che tempo che fa su Rai3. Nessuno parla dei...

"referendum "è in corso la più imbarazzante ed infame campagna die di bavaglio sulla democrazia in Italia. La sinistra sta mettendo il bavaglio perchè hanno paura di perdere il controllo ...... "È in atto una vergognosa, infame, anti democratica, campagna di". Di contrastarla si fa ...giusto risalto al referendum e tutelare la democrazia perché i cittadini devono essere informati... Monfalcone (GO), 4 giu. (askanews) - Sui referendum "è in corso una imbarazzante campagna di censura, di bavaglio". Così Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a Monfalcone. Il suo invito è di an ...