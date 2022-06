Kim Kardashian, niente Giubileo di platino: «Rifiutata da Buckingham Palace». Cos’è accaduto (Di sabato 4 giugno 2022) niente festa del Giubileo di platino per Kim Kardashian. La pop star di 41 anni avrebbe cercato di accaparrarsi due biglietti, per lei e il fidanzato Pete Davidson, mentre sono in vacanza a Londra, ma da Buckingham Palace è arrivato un secco rifiuto. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, i suoi rappresentanti hanno chiesto ai funzionari reali i biglietti per il Platinum Party a Buckingham Palace previsto per stasera, sabato 4 giugno, ma la risposta è stata negativa. Una fonte avrebbe riferito al quotidiano inglese che: «Raramente Kim viene Rifiutata per partecipare a un qualsiasi evento, quindi questo è stato piuttosto sorprendente, soprattutto perché non visita spesso il Regno Unito. Kim e Pete adorano la famiglia reale e volevano ... Leggi su blog.libero (Di sabato 4 giugno 2022)festa deldiper Kim. La pop star di 41 anni avrebbe cercato di accaparrarsi due biglietti, per lei e il fidanzato Pete Davidson, mentre sono in vacanza a Londra, ma daè arrivato un secco rifiuto. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, i suoi rappresentanti hanno chiesto ai funzionari reali i biglietti per il Platinum Party aprevisto per stasera, sabato 4 giugno, ma la risposta è stata negativa. Una fonte avrebbe riferito al quotidiano inglese che: «Raramente Kim vieneper partecipare a un qualsiasi evento, quindi questo è stato piuttosto sorprendente, soprattutto perché non visita spesso il Regno Unito. Kim e Pete adorano la famiglia reale e volevano ...

