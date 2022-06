Isola 2022, Soleil Sorge e Vera Gemma in Honduras: ma con un cambio di programma. Ecco qual è (Di sabato 4 giugno 2022) Soleil Sorge e Vera Gemma naufraghe, ma per poco tempo. Sembra, infatti, che la loro permanenza nel reality sarà piuttosto breve. A svelarlo in anteprima è Davide Maggio che rivela come le due piratesse, così ribattezzate da Ilary Blasi, resteranno in Honduras giusto il tempo di una puntata, quella di lunedì 6 giugno 2022. Inizialmente il rientro all’Isola dei Famosi di Soleil Sorge e Vera Gemma, che hanno già ricoperto il ruolo di naufraghe nelle scorse edizioni, doveva durare una settimana, dal 30 maggio al 6 giugno. Nel corso dell’ultima diretta, però, le due concorrenti non sono entrate in gioco ma si sono limitate a salutare il pubblico con un collegamento video. Secondo le ultime indiscrezioni, ... Leggi su blog.libero (Di sabato 4 giugno 2022)naufraghe, ma per poco tempo. Sembra, infatti, che la loro permanenza nel reality sarà piuttosto breve. A svelarlo in anteprima è Davide Maggio che rivela come le due piratesse, così ribattezzate da Ilary Blasi, resteranno ingiusto il tempo di una puntata, quella di lunedì 6 giugno. Inizialmente il rientro all’dei Famosi di, che hanno già ricoperto il ruolo di naufraghe nelle scorse edizioni, doveva durare una settimana, dal 30 maggio al 6 giugno. Nel corso dell’ultima diretta, però, le due concorrenti non sono entrate in gioco ma si sono limitate a salutare il pubblico con un collegamento video. Secondo le ultime indiscrezioni, ...

