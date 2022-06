Il Paradiso delle Signore, Gloria perderà tutto: scelta già la sua sostituta (Di sabato 4 giugno 2022) Sarà una settima stagione de Il Paradiso delle Signore molto complicata per il personaggio di Gloria: verrà subito sostituita Il personaggio di Gloria (screenshot RaiPlay)La sesta stagione della nota soap opera si è conclusa con un vero e proprio colpo di scena per il personaggio di Gloria. L’amatissima capo commessa del grande magazzino milanese ha scelto infatti di costituirsi per permettere a sua figlia Stefania di coronare il suo sogno d’amore con Marco. Un gesto shock dai risvolti particolarmente complicati: rivelata la sua identità, la donna è stata infatti arrestata. Una gravissima accusa quella che dovrà affrontare nel corso dei prossimi appuntamenti: un risvolto complicato che rischia però di non essere il solo. Il suo arresto e la sua assenza costringeranno infatti Vittorio ... Leggi su direttanews (Di sabato 4 giugno 2022) Sarà una settima stagione de Ilmolto complicata per il personaggio di: verrà subito sostituita Il personaggio di(screenshot RaiPlay)La sesta stagione della nota soap opera si è conclusa con un vero e proprio colpo di scena per il personaggio di. L’amatissima capo commessa del grande magazzino milanese ha scelto infatti di costituirsi per permettere a sua figlia Stefania di coronare il suo sogno d’amore con Marco. Un gesto shock dai risvolti particolarmente complicati: rivelata la sua identità, la donna è stata infatti arrestata. Una gravissima accusa quella che dovrà affrontare nel corso dei prossimi appuntamenti: un risvolto complicato che rischia però di non essere il solo. Il suo arresto e la sua assenza costringeranno infatti Vittorio ...

