DIRETTA MotoGP | GP Catalogna 2022 LIVE | inizia la FP4 | i piloti studiano le condizioni della gara

Leggi su oasport

(Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.46 Zarco migliora ancora e si porta a 244 millesimi, stesso discorso per Bezzecchi, quarto a 253. 13.45 Zarco terzo a 255 millesimi, davanti a Bezzecchi e Marini che confermano come la Ducati sia a suo agio. Vinales sesto, Morbidelli ottavo. Bastianini 11° a 674 millesimi 13.44 Bagnaia non va oltre la 18a posizione a 1.020 dalla vetta, ma ora migliora e si mette al nono posto a 559, “Pecco”a spingere. 13.43 Aleix Espargarò prosegue nel suo ruolino di marcia e piazza un 1:39.992 che lo conferma in vetta. Quartararo, a sua volta, gira in 1:40.192 e si ferma a 2 decimi 13.42 Quartararo si porta a 196 millesimi da Aleix che, intanto, gira sull’1:40.0 e conferma di avere un ritmo clamoroso 13.41 Martin si mette al quinto posto a 475 millesimi, Zarco migliora e torna secondo a 278. Per ora ...