Cesara Buonamici, chi è il marito Joshua Kalman: “Dopo 24 anni di fidanzamento” (Di sabato 4 giugno 2022) Cesara Buonamici, giornalista e conduttrice di Canale 5, si è sposata il 14 maggio a Fiesole. La donna ha coronato 24 anni di fidanzamento con Joshua Kalman con una cerimonia nel suo paese di origine e dove ha sede l’azienda di famiglia. Il matrimonio in rito civile è stato officiato dal sindaco Anna Ravoni, amico della coppia. La notizia delle nozze di Cesara Buonamici e Joshua Kalman era stata annunciata da tempo ma non si conosceva la data esatta. A diffondere le prime foto è stato Clemente J Mimun, direttore del TG5, che ha pubblicato degli scatti sui suoi social. Presenti tra gli altri anche Emanuele Filiberto, Cesare Prandelli e il generale Leonardo Tricarico. Il matrimonio è stato officiato in una delle sale del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 giugno 2022), giornalista e conduttrice di Canale 5, si è sposata il 14 maggio a Fiesole. La donna ha coronato 24diconcon una cerimonia nel suo paese di origine e dove ha sede l’azienda di famiglia. Il matrimonio in rito civile è stato officiato dal sindaco Anna Ravoni, amico della coppia. La notizia delle nozze diera stata annunciata da tempo ma non si conosceva la data esatta. A diffondere le prime foto è stato Clemente J Mimun, direttore del TG5, che ha pubblicato degli scatti sui suoi social. Presenti tra gli altri anche Emanuele Filiberto, Cesare Prandelli e il generale Leonardo Tricarico. Il matrimonio è stato officiato in una delle sale del ...

Advertising

MedInfinityIT : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, rivivremo insieme la storia di Cesa… - massimo_bagnato : Cesara Buonamici è la Regina Elisabetta!! #PlatinumJubilee #QueenElizabeth #ReginaElisabetta - Gio55981465 : RT @fabriziomico: #Canale5 che dedica e ha dedicato speciali su speciali ad Elisabetta II del Regno Unito ma domenica non c'è (ancora) una… - fabriziomico : #Canale5 che dedica e ha dedicato speciali su speciali ad Elisabetta II del Regno Unito ma domenica non c'è (ancora… - paride_marino : @RobbyItaliano non sarà la statistica, ma cesara buonamici -