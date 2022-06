Caso Lazzari-Zaccagni, la Lazio: “Commenti privi di fondamento” (Di sabato 4 giugno 2022) “Grande sorpresa e stupore in merito a quanto riportato da notizie di stampa seguite a diverse dichiarazioni che hanno commentato le condizioni fisiche dei giocatori biancocelesti Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni“. La Lazio ha precisato tramite un comunicato ufficiale che “negli ultimi giorni, sin da prima dell’incontro di Wembley, lo staff medico della Nazionale, nella persona del prof.Ferretti, si è interfacciato più volte con quello biancoceleste, nella persona del prof.Rodia, come è prassi nell’ambito della collaborazione tra Nazionale e club, tenendolo costantemente informato sulle condizioni dei due calciatori che hanno presentato alcune problematiche di carattere medico dopo i primi allenamenti. Il due giugno, lo staff medico della Nazionale ha comunicato definitivamente alla Società la decisione di farli ritornare a casa, in ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) “Grande sorpresa e stupore in merito a quanto riportato da notizie di stampa seguite a diverse dichiarazioni che hanno commentato le condizioni fisiche dei giocatori biancocelesti Manuele Mattia“. Laha precisato tramite un comunicato ufficiale che “negli ultimi giorni, sin da prima dell’incontro di Wembley, lo staff medico della Nazionale, nella persona del prof.Ferretti, si è interfacciato più volte con quello biancoceleste, nella persona del prof.Rodia, come è prassi nell’ambito della collaborazione tra Nazionale e club, tenendolo costantemente informato sulle condizioni dei due calciatori che hanno presentato alcune problematiche di carattere medico dopo i primi allenamenti. Il due giugno, lo staff medico della Nazionale ha comunicato definitivamente alla Società la decisione di farli ritornare a casa, in ...

Advertising

RobertoBurioni : Spero che @fabfazio non sia così severo nei miei confronti. In ogni caso quella di stasera è l’ultima puntata della… - pottervato : Cioè vediamo se ho capito bene: molti a fine stagione ci arrivano con acciacchi vari, molti lasciano il ritiro dell… - Paroladeltifoso : Mancini: “Ecco cosa posso dirvi sul caso Lazzari-Zaccagni…” - iuiu87 : @Gianluc69972018 Sicuro che il motivo sia l’andare in vacanza? Ricordo che diversi giocatori hanno lasciato il riti… - JackMaretti96 : RT @sportli26181512: Caso Lazzari-Zaccagni, la versione della Lazio: 'Via per problemi preesistenti': Caso Lazzari-Zaccagni, la versione de… -