Blue Origin, ancora un lancio per New Shepard. Ma da terra Musk bacchetta Bezos: «Meno feste e più lavoro se vuoi andare in orbita» (Di sabato 4 giugno 2022) Anche l’ultimo volo di New Shepard si è concluso senza nessun intoppo. I sei turisti spaziali partiti a bordo del razzo di Blue Origin sono atterrati sulla terra a bordo di una capsula rallentata da un sistema di paracadute. Tra di loro c’era anche Katya Echazarreta, che con i suoi 26 anni ha ottenuto il record di più giovane ragazza statunitense ad affrontare una missione simile. Tutta la missione è durata 11 minuti. Questo è il quinto volo suborbitale per il razzo di Blue Origin, un successo se pensiamo che il turismo spaziale fino a cinque anni fa era qualcosa di impensabile. Ma forse un risultato del genere non è sufficiente per Jeff Bezos, proprietario della compagnia spaziale. Il patron di Amazon infatti ancora ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) Anche l’ultimo volo di Newsi è concluso senza nessun intoppo. I sei turisti spaziali partiti a bordo del razzo disono atti sullaa bordo di una capsula rallentata da un sistema di paracadute. Tra di loro c’era anche Katya Echazarreta, che con i suoi 26 anni ha ottenuto il record di più giovane ragazza statunitense ad affrontare una missione simile. Tutta la missione è durata 11 minuti. Questo è il quinto volo suble per il razzo di, un successo se pensiamo che il turismo spaziale fino a cinque anni fa era qualcosa di impensabile. Ma forse un risultato del genere non è sufficiente per Jeff, proprietario della compagnia spaziale. Il patron di Amazon infatti...

Advertising

paoloigna1 : L'ennesima frecciata tra #Musk e #Bezos - FrancoScarsell2 : E'durato 11 minuti il volo suborbitale di 6 turisti spaziali,a bordo della navetta New Shepard della Blue Origin, p… - HuffPostItalia : Lanciata la New Shepard della Blue Origin: è il quinto volo con turisti a bordo - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: Si è concluso con successo il volo suborbitale dei sei turisti spaziali a bordo della navetta New Shepard della Blue Orig… - Agenzia_Ansa : Si è concluso con successo il volo suborbitale dei sei turisti spaziali a bordo della navetta New Shepard della Blue Origin #ANSA -