Barnardeschi-Napoli | pista viva e contatti frequenti ma non c’è fretta per la chiusura | i dettagli

Advertising

Spazio Napoli

Bernardeschi si avvicina al Napoli: un giocatore può essere ceduto per far spazio all’ormai ex esterno della Juve Bernardeschi può avvicinarsi al Napoli grazie a…Gattuso. Come riferito dal Corriere de ...la dirigenza del Valencia starebbe per offrire una dozzina di milioni di euro per provare a strappare l'ex Inter e Sassuolo al Napoli, che a sua volta starebbe tentando di stringere per l'acquisto di ...