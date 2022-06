Appello ONU | rischio di povertà estrema senza precedenti

(Di sabato 4 giugno 2022) Il rapporto Nazioni Unite evidenzia il pericoloso arresto sul raggiungimento degli obiettivi imposti dall’Agenda 2030. Cosa sta succedendo Il progresso umano, come qualsiasi progresso biologico, è un processo inesorabilmente lento che sfida gli eventi della storia. Al contrario, ogni passo falso del tempo, dell’agire umano è in grado di vanificare i piccoli risultati raggiunti nella L'articolo proviene da Consumatore.com.

Stretti tra Volodymir Zelensky, che dopo cento giorni di guerra promette 'vinceremo', e l', che invece sottolinea: questa guerra sciagurata non la 'vincerà nessuno'. Certo è che il ...uncon ...Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , ha lanciato al recente vertice di Davos un: "La ... La palla ora è passata all'che sta conducendo negoziati per cercare di rilasciare decine di ...Il rapporto Nazioni Unite evidenzia il pericoloso arresto sul raggiungimento degli obiettivi imposti dall'Agenda 2030. Cosa sta succedendo ...Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha ribadito la sua richiesta di porre fine alle violenze in atto in Ucraina. "Rinnovo il mio appello per l'immediata cessazione della violenza, per l ...