“Andiamo a vivere insieme”: annuncio bomba a UED, la data è già fissata (Di sabato 4 giugno 2022) Sono in arrivo delle importanti novità per una coppia nata di recente nello studio del dating show UED: fissata la data della convivenza Svolta per una coppia di Uomini e Donne (screenshot Witty)La nuova edizione del dating show Uomini e Donne è da poco terminata ed è già tempo di bilanci per alcune coppie. In questi mesi diversi protagonisti hanno lasciato lo studio dopo aver finalmente raggiunto l’obiettivo ovvero innamorarsi e trovare il compagno o la compagna giusta. Ma c’è una delle coppie formatesi in questa stagione che ha maggiormente stupito il pubblico. Nel dettaglio si tratta di Diego ed Aneta che, dopo alcune settimane di corteggiamento, si sono scelti ed hanno deciso di lasciare insieme lo studio. A distanza di tempo da quel romantico ed emozionante momento, i due hanno rivelato di stare ancora molto bene ... Leggi su direttanews (Di sabato 4 giugno 2022) Sono in arrivo delle importanti novità per una coppia nata di recente nello studio del dating show UED:ladella convivenza Svolta per una coppia di Uomini e Donne (screenshot Witty)La nuova edizione del dating show Uomini e Donne è da poco terminata ed è già tempo di bilanci per alcune coppie. In questi mesi diversi protagonisti hanno lasciato lo studio dopo aver finalmente raggiunto l’obiettivo ovvero innamorarsi e trovare il compagno o la compagna giusta. Ma c’è una delle coppie formatesi in questa stagione che ha maggiormente stupito il pubblico. Nel dettaglio si tratta di Diego ed Aneta che, dopo alcune settimane di corteggiamento, si sono scelti ed hanno deciso di lasciarelo studio. A distanza di tempo da quel romantico ed emozionante momento, i due hanno rivelato di stare ancora molto bene ...

Advertising

butdaddyiloveme : un uomo gatto come me, sposiamoci e andiamo a vivere con tutti i nostri gatti - expressie_ : @FlickerxParis proponiamolo come nuovo prodotto al mercato internazionale, facciamo soldi e andiamo a vivere alle Maldive - ugh_outrotear : Sah andiamo a vivere nell’ansia - betuncalismo : @tegolinoo andiamo a vivere lì - DeddySequino : Comunque prob ci sposiamo e andiamo a vivere insieme viva le lesbiche -