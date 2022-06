“Amber Heard non può risarcire Johnny Depp”. Le difficoltà e le ipotesi sul futuro (Di sabato 4 giugno 2022) Durante il processo tra Amber Heard e Johnny Depp, abbiamo assistito ad alcuni momenti piuttosto critici. La sentenza, arrivata ancor prima sul tribunale dei social, a favore di Depp; il messaggio della Heard dopo la decisione della giuria, che spiega come abbia vinto alla fine la misoginia. Ma non è ancora finita per l’ex coppia, perché l’attrice ha intenzione di ricorrere in appello, per un motivo ben preciso: non è in grado – in alcun modo – di pagare il risarcimento all’ex marito. Amber Heard, le difficoltà dopo il processo Dopo il verdetto di mercoledì, la vita di Amber Heard e Johnny Depp è destinata a cambiare, a essere rivoluzionata. Le intenzioni dell’attrice ... Leggi su dilei (Di sabato 4 giugno 2022) Durante il processo tra, abbiamo assistito ad alcuni momenti piuttosto critici. La sentenza, arrivata ancor prima sul tribunale dei social, a favore di; il messaggio delladopo la decisione della giuria, che spiega come abbia vinto alla fine la misoginia. Ma non è ancora finita per l’ex coppia, perché l’attrice ha intenzione di ricorrere in appello, per un motivo ben preciso: non è in grado – in alcun modo – di pagare il risarcimento all’ex marito., ledopo il processo Dopo il verdetto di mercoledì, la vita diè destinata a cambiare, a essere rivoluzionata. Le intenzioni dell’attrice ...

Advertising

Internazionale : La giuria ha stabilito che Amber Heard ha diffamato l’ex marito Johnny Depp, anche se non ha mentito sulle violenze… - NicolaPorro : Ecco perché la liturgia politicamente corretta del #metoo esce sconfitta dalla sentenza #Depp???? - trash_italiano : La legale di Amber Heard ha rivelato alla NBC che l’attrice non è assolutamente in grado di pagare il risarcimento… - ojala901 : RT @LouFerrignoFCIM: Marotta sa approfittare dei problemi in casa altrui e trarne vantaggio. Lukaku ha litigato col Chelsea e probabilmente… - camaleonzio : In questi giorni tutte le più grandi testate americane sono uscite con un pezzo in cui cianciano di «misoginia» del… -