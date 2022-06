Altro che addio, spunta un’importante novità sul futuro di Ospina (Di sabato 4 giugno 2022) David Ospina è stato un calciatore fondamentale quest’anno per il Napoli, complici sicuramente le sue ottime prestazioni, ma anche il fatto di essere uno dei pilastri all’interno dello spogliatoio. Proprio per questi motivi il portiere colombiano è stato preferito sempre da mister Spalletti rispetto al compagno Meret. Napoli’s Colombian goalkeeper David Ospina jumps to block the ball during the Italian Serie A football match between SCC Napoli and Inter Milan at the Stadio Diego Armando Maradona stadium in Naples on February 12, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Secondo il noto giornalista di calciomercato, Alfredo Pedullà, la presenza di uno esclude quella dell’Altro. A quanto pare le percentuali di permanenza di Ospina fino alla settimana scorsa erano ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 giugno 2022) Davidè stato un calciatore fondamentale quest’anno per il Napoli, complici sicuramente le sue ottime prestazioni, ma anche il fatto di essere uno dei pilastri all’interno dello spogliatoio. Proprio per questi motivi il portiere colombiano è stato preferito sempre da mister Spalletti rispetto al compagno Meret. Napoli’s Colombian goalkeeper Davidjumps to block the ball during the Italian Serie A football match between SCC Napoli and Inter Milan at the Stadio Diego Armando Maradona stadium in Naples on February 12, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Secondo il noto giornalista di calciomercato, Alfredo Pedullà, la presenza di uno esclude quella dell’. A quanto pare le percentuali di permanenza difino alla settimana scorsa erano ...

