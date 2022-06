Alex dopo l’intervento al cuore: “Rimarrò in ospedale altri sei giorni” (Di sabato 4 giugno 2022) Intervento chirurgico al cuore per Alex. L’ex difensore di Milan e Chelsea è stato operato nelle ultime ore in Brasile per applicare un bypass in seguito alla scoperta di quattro arterie ostruite. Il 39enne ha poi rassicurato i suoi tifosi con un messaggio tramite i canali ufficiali del Santos. “Sono qui per dire che non ho avuto un infarto. Ho riscontrato un problema qualche giorno fa e i medici hanno deciso di sottopormi a un intervento di bypass coronarico. Avevo quattro arterie ostruite. Ho appena lasciato l’unità di terapia intensiva, Rimarrò in ospedale per altri sei giorni” ha spiegato Alex. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Intervento chirurgico alper. L’ex difensore di Milan e Chelsea è stato operato nelle ultime ore in Brasile per applicare un bypass in seguito alla scoperta di quattro arterie ostruite. Il 39enne ha poi rassicurato i suoi tifosi con un messaggio tramite i canali ufficiali del Santos. “Sono qui per dire che non ho avuto un infarto. Ho riscontrato un problema qualche giorno fa e i medici hanno deciso di sottopormi a un intervento di bypass coronarico. Avevo quattro arterie ostruite. Ho appena lasciato l’unità di terapia intensiva,inpersei” ha spiegato. SportFace.

