Alessandra Cagnazzo | l’avvocato che non veste il rosa

(Di sabato 4 giugno 2022) “Finalmente una donna” è il titolo che lei, esperta di diritto di famiglia e autrice di numerose monografie giuridiche, non vorrebbe mai vedere su un giornale in occasione di un successo femminile politico o professionale., avvocato, originaria del Salento, lavora tra Roma e Milano, per hobby dipinge ma precisa che la sua vera passione è il suo stesso lavoro, esercitato da più di vent’anni. Secondo la Treccani il sostantivo maschile ‘avvocato’ dispone di due forme femminili: ‘avvocata’ e ‘avvocatessa’. Come vuol essere chiamata? Avvocato con la ‘o’, perché nasce come una professione maschile. Poi grazie al cielo anche noi siamo riuscite a esercitarla, ma non sento il bisogno di rivendicare, nel mio titolo, il fatto di essere donna. Non è rilevante. Inoltre avvocato mi suona anche meglio. Il diritto di famiglia è l’avamposto per ...