Ultime Notizie – Sparatorie Usa, NY approva legge che vieta armi d’assalto ai minori di 21 anni (Di venerdì 3 giugno 2022) L’Assemblea legislativa di New York ha approvato una legge che vieta ai minori di 21 anni l’acquisto ed il possesso di armi semiautomatiche come quella usata meno di tre settimane fa dal 18enne che ha ucciso 10 persone in un supermercato di Buffalo. Lo stato così inasprisce le leggi che vietano ai minori di 21 anni il possesso pistole. Inoltre la legge prevede che per acquistare le armi semiautomatiche sia necessaria una licenza, finora richiesta solo per le pistole. Alle proteste dei repubblicani, che accusano la misure di violare i diritti sanciti dal secondo emendamento, democratici hanno replicato che così si potrà cercare di fermare “chi vuole mettere velocemente le mani su qualcosa che possono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) L’Assemblea legislativa di New York hato unacheaidi 21l’acquisto ed il possesso disemiautomatiche come quella usata meno di tre settimane fa dal 18enne che ha ucciso 10 persone in un supermercato di Buffalo. Lo stato così inasprisce le leggi cheno aidi 21il possesso pistole. Inoltre laprevede che per acquistare lesemiautomatiche sia necessaria una licenza, finora richiesta solo per le pistole. Alle proteste dei repubblicani, che accusano la misure di violare i diritti sanciti dal secondo emendamento, democratici hanno replicato che così si potrà cercare di fermare “chi vuole mettere velocemente le mani su qualcosa che possono ...

