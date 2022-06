Ucraina: Letta, 'iniziative Salvini servono solo a dire a Putin vai avanti perché noi siamo divisi' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu (Adnkronos) - "Le iniziative estemporanee di Salvini servono solo a una cosa, dire a Putin vai avanti perchè noi siamo divisi, non siamo seri, ognuno va per conto suo. Io penso sia esattamente l'opposto quello che dobbiamo dire". Lo ha detto Enrico Letta a margine di una iniziativa elettorale a Montalcino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu (Adnkronos) - "Leestemporanee dia una cosa,vaiperchè noi, nonseri, ognuno va per conto suo. Io penso sia esattamente l'opposto quello che dobbiamo". Lo ha detto Enricoa margine di una iniziativa elettorale a Montalcino.

