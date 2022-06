Ucraina, feriti due giornalisti della Reuters. Nel convoglio anche inviati di Russia Today (Di venerdì 3 giugno 2022) Due giornalisti che lavorano per l’agenzia Reuters sarebbero stati feriti, mentre il loro autista sarebbe morto, durante un raid non lontano da Severodonetsk, città teatro degli scontri più duri di questi giorni, nella regione orientale Ucraina di Lugansk. A dare la notizia è l’agenzia russa Tass, citata da Ansa, secondo la quale i giornalisti sarebbero stati colpiti da un drone ucraino che avrebbe preso di mira un convoglio di auto civili. Del gruppo di veicoli avrebbero fatto parte anche alcuni reporter di Russia Today. Leggi anche: Giornalista ucciso in Ucraina, il messaggio di Zelensky alla Tv francese: «Condoglianze ai colleghi e alla famiglia» – Il video Ucraina, ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) Dueche lavorano per l’agenziasarebbero stati, mentre il loro autista sarebbe morto, durante un raid non lontano da Severodonetsk, città teatro degli scontri più duri di questi giorni, nella regione orientaledi Lugansk. A dare la notizia è l’agenzia russa Tass, citata da Ansa, secondo la quale isarebbero stati colpiti da un drone ucraino che avrebbe preso di mira undi auto civili. Del gruppo di veicoli avrebbero fatto partealcuni reporter di. Leggi: Giornalista ucciso in, il messaggio di Zelensky alla Tv francese: «Condoglianze ai colleghi e alla famiglia» – Il video, ...

