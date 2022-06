Truffe agli anziani, la campagna di informazione fa tappa sul litorale romano (Di venerdì 3 giugno 2022) Prosegue senza sosta la campagna di informazione e sensibilizzazione per la sicurezza degli anziani messa in campo dalla Questura di Roma. Gli incontri, questa volta, hanno visto protagonisti gli agenti dei commissariati di Anzio-Nettuno e Civitavecchia. A Lavinio Stazione di Anzio, i poliziotti hanno tracciato l’identikit del truffatore ed illustrato, consegnandoli ai numerosi anziani intervenuti, i dépliant contenenti le linee guida da seguire e i comportamenti da tenere per evitare di incorrere in situazioni spiacevoli. Gli anziani sono quindi stati invitati a fare molta attenzione e a ricorrere all’112, numero unico di emergenza, in qualunque situazione in cui ritengano di sentirsi minacciati o in caso di necessità. Stesse modalità di prevenzione delle Truffe ed i diversi ‘modus ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 giugno 2022) Prosegue senza sosta ladie sensibilizzazione per la sicurezza deglimessa in campo dalla Questura di Roma. Gli incontri, questa volta, hanno visto protagonisti gli agenti dei commissariati di Anzio-Nettuno e Civitavecchia. A Lavinio Stazione di Anzio, i poliziotti hanno tracciato l’identikit del truffatore ed illustrato, consegnandoli ai numerosiintervenuti, i dépliant contenenti le linee guida da seguire e i comportamenti da tenere per evitare di incorrere in situazioni spiacevoli. Glisono quindi stati invitati a fare molta attenzione e a ricorrere all’112, numero unico di emergenza, in qualunque situazione in cui ritengano di sentirsi minacciati o in caso di necessità. Stesse modalità di prevenzione delleed i diversi ‘modus ...

Advertising

reportrai3 : Nella pancia della balena: l’arrivo dei bonus edili ha portato tanto lavoro non solo nel settore delle costruzioni,… - animaleuropeRMP : @ScalezJunior @doctorgis84 Esatto, il Decreto Semplificazioni. Agosto 2021. Poi quando in novembre e’ stato chiaro… - GerosaRoberto : Truffe su #Instagram, attenzione agli hacker: ecco come evitarle tutte - omniafluit : non va bene che un povero vecchio come #Santoro si abbandonato in mezzo a una strada al suo delirio senile qualcun… - omniafluit : @La7tv non va bene che un povero vecchio come #Santoro si abbandonato in mezzo a una strada al suo delirio senile… -