Team Principal Steiner | l’intervista svela un Manager esperto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 3 giugno 2022) Ildella Haas Guntherè diventato un personaggio dopo “Drive to Survive”, la serie di Netflix che lo ha reso famoso al grande pubblico. Gunther con la chiarezza che lo contraddistingue ha spiegato perché le squadre più piccole hanno un atteggiamento intransigente sul budget cap nei confronti dei tope come ha rialzato le sorti della squadra Americana dopo un anno molto travagliato. Infatti nella scorsa stagione ilha patito le intransigenze del rapporto difficile tra Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Il pilota Russo è stato poi abbandonato dopo l’invasione Russa in Ucraina. F1 Montecarlo, la ricetta Ferrari per la sconfitta: ilHaas è in buoni mani Durante il ...