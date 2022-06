Tale e Quale Show, Carlo Conti esclude un grande nome: fan senza parole (Di venerdì 3 giugno 2022) Carlo Conti esclude un grande nome da Tale e Quale Show? Proprio nel giorno in cui vengono ufficializzati i primi concorrenti e la giuria della trasmissione, trapela una clamorosa indiscrezione riguardo una cantante che sarebbe stata scartata. La terza edizione di Tale e Quale Show inizierà il prossimo settembre. Numerose indiscrezioni riportano che il termine L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 3 giugno 2022)unda? Proprio nel giorno in cui vengono ufficializzati i primi concorrenti e la giuria della trasmissione, trapela una clamorosa indiscrezione riguardo una cantante che sarebbe stata scartata. La terza edizione diinizierà il prossimo settembre. Numerose indiscrezioni riportano che il termine L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

troppopolemico : a tale e quale spero si comportino bene - adorvclifford : Vorrei essere come Secco e invece mi ritrovo tale e quale a Zero, che vita di merda - Mirko79045720 : @Rosanna52702609 Ma parlando di altro avete capito se la pagina di Tale è quale show è quella oppure o no? #fairylu - lazia1989 : RT @blogtivvu: Le sorelle Selassiè nel cast di Tale e Quale Show: Alex Belli in “prova”, Katia Ricciarelli dice “no” - ClareSnakethere : Tante cose si possono dire ma una sola è vera: Mick non ha mai avuto l'età dello sviluppo, lo hanno solo allungato… -