Maximix1970 : Starace (Enel): 'Via l’energia elettrica da gas nelle case. Con pannelli e pompe di calore la bolletta si dimezza'. - massimomarengo2 : Aggiungerei più un sistema di gestione intelligente dell’energia. Starace (Enel): «Via l’energia elettrica da gas… - Leonardobecchet : @Paolo_Gambarini E' circondato da cattocomunisti buonisti... Adesso ci si mette anche l'AD dell'ENEL /1… - GabriDD : Starace (Enel): «Via l’energia elettrica da gas nelle case. Con pannelli e pompe di calore la ... - Vincenz63735391 : Caro starace che ne pensi di cominciare a dare l'esempio mettendo pannelli solari su tutti gli edifici Enel comprese le primarie? Saluti -

Il Sole 24 ORE

Lo ha detto l'ad di, Francesco, intervistato dal giornalista Paolo Mieli al Festival dell'Economia di Trento. In 4 anni l'Italia può dimezzare il fabbisogno di metano "Questo modello ...Francesco, amministratore delegato di, intervistato in occasione del Festival dell'Economia di Trento sul nucleare, sull'ipotesi di un ritorno al nucleare spiega: "Partira' un nucleare ... Starace (Enel): «Via l’energia elettrica da gas nelle case. Con pannelli e pompe di calore la ... Gli stati dell'Unione europea devono agire tutti assieme per ridurre la dipendenza energetica da altri paesi e passare a un nuovo modello di consumi di energia elettrica prodotta con il metano sopratt ...Le norme emanate dal Consiglio dei ministri sull’emergenza Ucraina non depongono bene per il futuro delle Comunità di Agrigento, Porto ...