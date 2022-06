Serie A | 30% in meno di spettatori | la situazione sui diritti TV

(Di venerdì 3 giugno 2022) Brusco calo degli ascolti dellaA: persi il 30% dinel passaggio da Sky a DAZN. LadeiTV LaA ha perso il 30% degli ascolti rispetto alla scorsa stagione. I dati Auditel sono chiari: Dazn ha perduto 70 milioni di telerispetto a Sky (-38%) nella stagione 2020/21 e gli abbonamenti non sono mai decollati. Per questo Tim starebbe pensando – si legge su La Stampa – di lasciare Dazn. Insieme le due aziende si erano aggiudicate itv dellaA per 840 milioni, ma adesso Tim starebbe conducendo diversi sondaggi con Sky e Amazon per capire se ci sia voglia da parte loro di subentrare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

