Roma, anche Gotze in corsa per il posto di Mkhitaryan (Di venerdì 3 giugno 2022) Mkhitaryan ha detto addio alla Roma. Ora i giallorossi devono sostituire anche l'armeno e oltre a Isco si è aperta una pista a sorpresa.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022)ha detto addio alla. Ora i giallorossi devono sostituirel'armeno e oltre a Isco si è aperta una pista a sorpresa....

Advertising

petergomezblog : Roma, l’emergenza rifiuti resta dopo la promessa di risolvere entro Natale. Da Gassmann a Claudia Gerini, ora i vip… - poliziadistato : #2giugno 76° #FestadellaRepubblica “Insieme a difesa della pace”. Sui #ForiImperiali a Roma ci saranno anche le nos… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un… - adamsic58 : RT @cmdotcom: #Roma, anche #Gotze in corsa per il posto di Mkhitaryan - sportli26181512 : Roma, anche Gotze in corsa per il posto di Mkhitaryan: Mkhitaryan ha detto addio alla Roma. Ora i giallorossi devon… -