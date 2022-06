Petrolio russo | Salvini | “Se chiude Priolo operai a pranzo da Renzi | Letta o Di Maio?”

(Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – “Parliamo di cose concrete: i 3500che lavorano alla raffineria diin provincia di Siracusa” se l’impianto“vanno a mangiare a casa di, dio Di?”. E’ la provocazione lanciata da Matteo nel corso di un’iniziativa elettorale a Padova, parlando del rischio che con l’embargo delil petrolchimico siciliano che fa parte del gruppoLukoil possa cessare la produzione. “Io vengo da 4-5 giorni che da sinistra me ne han dette di tutti i colori perché io ho cercato di lavorare per la pace. Quando io facevo il liceo classico a Milano, un giorno sì e un giorno no, c’erano uno sciopero, un picchetto o un’autogestione perché quelli di sinistra che li organizzavano, volevavo la ...

Advertising

Agenzia_Italia : Il rally dei prezzi del greggio e lo stop al petrolio russo contenuto nel sesto round di sanzioni occidentali contr… - PaoloGentiloni : Accordo sul sesto pacchetto di #sanzioni. Entro fine anno taglio del 90% del petrolio russo. Un lungo negoziato e a… - AngeloCiocca : Benzina di nuovo a 2 euro a litro, prezzo di luce e gas alle stelle. Chi le paga le bollette agli italiani? Quando… - AdolfoTasinato : @Agenzia_Ansa Si nel giardino di casa li ha trovati. Senza gas russo e petrolio l’Italia torna indietro al 1800. Ci… - nanni61mo : RT @PButtafuoco: Sanzioni efficaci in estate dice Mario Draghi bloccando il petrolio russo quando la raffineria Lukoil di Priolo sarà effic… -

... che cita l'intelligence americana, secondo la quale il presidentesi sarebbe sottoposto a un ... Il sesto pacchetto delle sanzioni anti - russe, che include l'embargo graduale alin ...... anche l'amicizia- cinese inizia a mostrare le prime crepe. Il conflitto sta durando più di ...di un suo viaggio in Arabia Saudita allo scopo di far aumentare la produzione del, in modo ...(Adnkronos) – “Parliamo di cose concrete: i 3500 operai che lavorano alla raffineria di Priolo in provincia di Siracusa” se l’impianto chiude “vanno a mangiare a casa di Renzi, di Letta o Di Maio”. E ...Il capo del Cremlino: "Pronto a offrire i porti di Mariupol e Berdiansk per sbloccare le esportazioni" - ORA PER ORA ...