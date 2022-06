Per mettere ordine nel disordine ci vuole l’anima (Di venerdì 3 giugno 2022) Tra ordine e disordine è il tema della diciassettesima edizione del Festival dell’Economia di Trento, la prima sotto la regia del Sole 24 Ore: oltre duecento appuntamenti, dieci ministri, sei premi Nobel, trentasei relatori internazionali, trenta manager e imprenditori tra i più importanti d’Italia, ventisei esponenti delle istituzioni europee e nazionali. Un bello sforzo organizzativo e intellettuale per cercare di capire in che modo riprendersi dal doppio colpo della pandemia (si spera oggi sotto controllo) e della guerra (con un finale ancora tutto da scrivere). Un percorso di riflessioni e dibattiti che si svolge dunque in un clima di completa incertezza. Quasi un allenamento in vista di una sfida che presto affronteremo. E la sfida riguarda la definizione di quale società vogliamo costruire per garantirci un supplemento di futuro. Quali valori ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022) Trae disè il tema della diciassettesima edizione del Festival dell’Economia di Trento, la prima sotto la regia del Sole 24 Ore: oltre duecento appuntamenti, dieci ministri, sei premi Nobel, trentasei relatori internazionali, trenta manager e imprenditori tra i più importanti d’Italia, ventisei esponenti delle istituzioni europee e nazionali. Un bello sforzo organizzativo e intellettuale per cercare di capire in che modo riprendersi dal doppio colpo della pandemia (si spera oggi sotto controllo) e della guerra (con un finale ancora tutto da scrivere). Un percorso di riflessioni e dibattiti che si svolge dunque in un clima di completa incertezza. Quasi un allenamento in vista di una sfida che presto affronteremo. E la sfida riguarda la definizione di quale società vogliamo costruire per garantirci un supplemento di futuro. Quali valori ...

