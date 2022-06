Oroscopo Branko di Venerdì 3 Giugno 2022 | Pesci deciso

Leggi su zon

(Di venerdì 3 giugno 2022) L’diper oggi,Ariete Questa Luna in Cancro diventa nostalgica per le persone di una certa età ma riporta in auge anche le emozioni che dovete ancora vivere. Intense amicizie. Toro Cercate di cogliere al volo le novità, di sfruttare al massimo tutte le occasioni, ma senza fretta. Gemelli La fretta non è mai la giusta alleata, prima di agire e di prendere qualsiasi decisione meglio riflettere. Cancro Siete curiosi, non riuscite a tenere a freno questo lato di voi, ma attenzione perché tutto quello che eccede può trasformarsi in ossessione. Leone Cercate di mantenere la calma e di mettere in pratica quello che avete idealizzato. Avrete bisogno di un momento per staccare la spina. Vergine Sentite la necessità di cambiare, di dare una svolta alla vostra ...