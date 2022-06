Nations League, Inghilterra: Foden positivo al Covid, salta Ungheria e Germania (Di venerdì 3 giugno 2022) Phil Foden è risultato positivo al Covid-19. Il talento dell’Inghilterra salterà così le prime gare di questa edizione della Nations League, contro Ungheria e Germania. Il CT Gareth Southgate ha infatti annunciato che il centrocampista del Manchester City ha lasciato in anticipo l’allenamento, alla vigilia della partita con l’Ungheria: “Speriamo che potremo riaverlo al rientro dalla Germania. Dipenderà dai sintomi e dalla sua capacità respiratoria”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Philè risultatoal-19. Il talento dell’salterà così le prime gare di questa edizione della, contro. Il CT Gareth Southgate ha infatti annunciato che il centrocampista del Manchester City ha lasciato in anticipo l’allenamento, alla vigilia della partita con l’: “Speriamo che potremo riaverlo al rientro dalla. Dipenderà dai sintomi e dalla sua capacità respiratoria”. SportFace.

