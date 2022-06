Nastri d’Argento 2022 | annunciate le nomination | da Sorrentino a Martone

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 3 giugno 2022) Sono statele candidature dei 76esimi. È stata la mano di Dio è il film che ha ottenuto il maggior numero di. A trovare spazio in quest’edizione è stata anche la Nostalgia di Mario, reduce dall’ultimo Festival di Cannes: di seguito la lista completa. Dopo i premi assegnati per il piccolo schermo, sono state rivelate le candidature per i. L’annuncio ha assistito alla riconferma di molti titoli, come È stata la mano di Dio di Paolo, che ha conquistato il maggior numero di. Sorprende invece la presenza di Nostalgia, di Mario, distribuito in sale in contemporanea con il Festival di Cannes. Un’altra grande ...