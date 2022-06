Motovedetta libica spara a due pescherecci italiani Ma si allontana quando arriva la nave militare Grecale

(Di venerdì 3 giugno 2022) Sfiorato l'incidente diplomatico nelle acque internazionali del canale di Sicilia. Unaavrebbeto alcuni colpi d'arma da fuoco di avvertimento verso due: il 'Salvatore Mercurio', che si trovava in acque internazionali a nord di Bengasi, assieme al 'Luigi Primo'. I colpi non hanno provocato danni alle imbarcazioni, né feriti L'articolo proviene da Firenze Post.

