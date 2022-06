Lega Pro: due nuovi NFT speciali per Modena e Sudtirol (Di venerdì 3 giugno 2022) La Lega Pro continua a esplorare il mondo degli NFT e dopo il lancio di 'Le ragazze nel Cuore', arrivano altri due non-fungible token... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) LaPro continua a esplorare il mondo degli NFT e dopo il lancio di 'Le ragazze nel Cuore', arrivano altri due non-fungible token...

Advertising

Napolinblack : @Paladino70 @UnUltras No, sono impegnati ad interrogare petrelli venduto ad 8 milioni per la Lega pro. - Luxgraph : Juve Stabia, scelto il nuovo tecnico: è Leonardo Colucci - ItaliaStartUp_ : Lega Pro: nuovi NFT speciali dedicati a Modena e Südtirol - Tutto Lega Pro - sportli26181512 : Juve Stabia, il nuovo allenatore è Leonardo Colucci: L'ex Picerno è stato annunciato dal club campano con una nota… - BetItaliaWeb : ??????Pronostici Calcio Serie C: Padova-Palermo si giocano la promozione in 180 minuti -