Interesse Lazio per Andrea Pinamonti: la richiesta dell'Inter (Di venerdì 3 giugno 2022) Andrea Pinamonti cercato dalla Lazio Uno dei giocatori su cui punta l'Inter per far rifiatare il bilancio è Andrea Pinamonti. L'attaccante azzurro ha giocato nella stagione appena conclusa riuscendo a mettersi in evidenza tanto da attirare su di se l'Interesse di diversi club. L'ultimo in ordine di tempo sarebbe la Lazio, che secondo il Messaggero, avrebbe contattato la dirigenza nerazzurra per chiedere informazioni. Per lasciarlo partire la società di Viale della Liberazione chiede 20 milioni di euro, cifra ritenuta alta dalle parti di Formello. L'articolo proviene da intermagazine.

