Impact 02 06 2022 Che prestazione Steve Maclin!

(Di venerdì 3 giugno 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. Settimana scorsa Josh Alexander hanno unito le loro forze per combattere contro i loro nemici in comune, ovvero i Violent By Design. Eric Young e soci però hanno vinto. Inoltre stasera ci sarà un gran main event, dove Moose farà coppia conMaclin per affrontare W. Morrisey e PCO. Immergiamoci nella puntata! Mia Yim sconfigge Savannah Evans (2,5 / 5) BACKSTAGE: Torna adStark Boy e chiede ad Eddie Edwards cosa gli sia preso negli ultimi mesi. Il capo dell’HNM dice però che non ha idea di cosa sia diventato questo posto, e comincia a prenderlo per il collo. Arriva anche Chris Harris, che fa anche lui il suo ritorno, e dice ad Eddie Edwards di lasciare stare Stark Boy. Eddie Edwards dice loro di godersi la Reunion perché a ...

