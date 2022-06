"Il problema non sono le armi". Caracciolo umilia gli uomini di Zelensky: ecco cosa non va sul campo (Di venerdì 3 giugno 2022) "Nel Donbass sta vincendo la Russia, lì ha concentrato tutte le sue forze oramai da tempo": Lucio Caracciolo, ospite di Giovanni Floris a Otto e mezzo su La7, ha parlato della situazione in Ucraina nel centesimo giorno del conflitto. Riferendosi all'esercito di Kiev, in particolare, ha sottolineato: "Sul fronte ucraino non mancano le armi, ma i soldati capaci di usarle". Una frase che non lascia ben sperare sul futuro dell'Ucraina. I Paesi occidentali, infatti, stanno continuando a inviare i loro armamenti. Tuttavia, se i soldati non sono in grado di utilizzarli, la situazione sul campo difficilmente potrà arrivare a una svolta. Secondo il direttore di Limes, però, la Russia sta perdendo sul piano strategico: "Perde perché l'Ucraina alla fine di questa guerra sarà incardinata nel sistema atlantico, e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) "Nel Donbass sta vincendo la Russia, lì ha concentrato tutte le sue forze oramai da tempo": Lucio, ospite di Giovanni Floris a Otto e mezzo su La7, ha parlato della situazione in Ucraina nel centesimo giorno del conflitto. Riferendosi all'esercito di Kiev, in particolare, ha sottolineato: "Sul fronte ucraino non mancano le, ma i soldati capaci di usarle". Una frase che non lascia ben sperare sul futuro dell'Ucraina. I Paesi occidentali, infatti, stanno continuando a inviare i loro armamenti. Tuttavia, se i soldati nonin grado di utilizzarli, la situazione suldifficilmente potrà arrivare a una svolta. Secondo il direttore di Limes, però, la Russia sta perdendo sul piano strategico: "Perde perché l'Ucraina alla fine di questa guerra sarà incardinata nel sistema atlantico, e ...

Advertising

FBiasin : Dopo il disastro con la Macedonia non si è dimesso nessuno. Cioè, neppure per finta. (“Ci dimettiamo”. “No! Non fa… - _Nico_Piro_ : Ma c'è un problema Russia, Stati Uniti, Cina non riconoscono la Corte Penale Internazionale ecco che, per esempio,… - HuffPostItalia : La Lega non ha più un leader, ma il problema è che non ha più un senso - scontros0 : @leoroma90 Sono d’accordo, ma per lui il problema principale è la vaccinazione, se potrà giocare lo considererei co… - RonaldR82067231 : @tamita_jfc @SandroSca Il problema è che Sandro risponde anche a chi dice semplicemente quello che ha detto lui in… -