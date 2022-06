Giorgia Soleri sull’aborto: “Avevo 21 anni, la ginecologa mi aggredì. La 194 ha lacune enormi” (Di venerdì 3 giugno 2022) Giorgia Soleri si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera, durante la quale – attarverso le pagine del suo libro La Signorina Nessuno – ha ripercorso alcuni momenti difficili della sua vita. Non solo per quanto riguarda l’endometriosi e la vulvodinia, patologie di cui soffre fin da giovanissima e per cui si spende quotidianamente come attivista, ma anche in merito all’aborto, che lei ha affrontato all’età di 21 anni non senza difficoltà: tra le altre, anche alcune che in realtà non si aspettava di incontrare. Vi raccomandiamo... Come le donne hanno abortito prima che l’aborto fosse legale Mentre vengono emanate leggi pro-vita, bisogna ricordare che anche prima che l'aborto fosse legale le donne abortivano, con metodi che molto spesso... ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 3 giugno 2022)si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera, durante la quale – attarverso le pagine del suo libro La Signorina Nessuno – ha ripercorso alcuni momenti difficili della sua vita. Non solo per quanto riguarda l’endometriosi e la vulvodinia, patologie di cui soffre fin da giovanissima e per cui si spende quotidianamente come attivista, ma anche in merito all’aborto, che lei ha affrontato all’età di 21non senza difficoltà: tra le altre, anche alcune che in realtà non si aspettava di incontrare. Vi raccomandiamo... Come le donne hanno abortito prima che l’aborto fosse legale Mentre vengono emanate leggi pro-vita, bisogna ricordare che anche prima che l'aborto fosse legale le donne abortivano, con metodi che molto spesso... ...

