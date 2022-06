Fedez | Tananai e Mara Sattei | la hit estiva ‘La Dolce Vita’

Leggi su biccy

(Di venerdì 3 giugno 2022) Due tormentoni in un colpo solo, dopo Mezzanotte di Ana Mena, ecco LaVita di. Questa collaborazione non è stata certo una sorpresa, visto che Mr Ferragnez esono amici e qualche settimana fa il cantante di Baby Goddamn ha confessato: “Dovrei dirvi una cosa che non sa nessuno. Ragazzi non ditelo in giro, ma io eabbiamo fatto un pezzo insieme. Lui è stato davvero il primo a credere in me e volevo ringraziarlo“. Proprio come con Mille,ha fatto nuovamente centro. Sentiremo LaVita OVUNQUE e io ogni volta che partirà il pezzo di()… LAVITA fuori stasera all’una di notte pic.twitter.com/Ta6US5zCbX —...