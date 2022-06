Cosa si sono detti Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg dopo le dimissioni della manager (Di venerdì 3 giugno 2022) Ricordi, aneddoti ma anche decisioni sul futuro dell’azienda e su chi la guiderà (e come). Il colloquio tra le due persone che hanno costruito Meta negli ultimi 14 anni, a cui hanno assistito i dipendenti, è finito online Leggi su repubblica (Di venerdì 3 giugno 2022) Ricordi, aneddoti ma anche decisioni sul futuro dell’azienda e su chi la guiderà (e come). Il colloquio tra le due persone che hanno costruito Meta negli ultimi 14 anni, a cui hanno assistito i dipendenti, è finito online

