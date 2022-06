Clemente confessa un suo segreto a Laura Maddaloni e la fa arrabbiare | “Una cosa bruttissima”

Leggi su biccy

(Di venerdì 3 giugno 2022)Russo sono una coppia molto affiatata e l’hanno dimostrato anche a L’Isola dei Famosi. A mettere alla prova il rapporto tra i due ex naufraghi c’ha pensato Ignazio Moser durante L’Isola Party. L’ex gieffino ha chiesto al campione olimpico di svelare un, uno che nemmeno sua moglie conosce. All’inizio Russo c’ha pensato un po’ ed ha fatto fatica: “sa tutto di me, quindi non sapreidirle“. Poi però gli è venuto in mente qual: “A dire il vero c’è qualche è successo ieri e che lei ancora non sa e adesso si arrabbia. Lo dico in diretta qui così non può fare di più tanto. Ok vado, lo dico, ho comprato un cavallo, l’ennesimo cavallo, sì ho comprato un altro cavallo. Certo che è vero non ...