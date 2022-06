“Che Dio ci aiuti”, Erasmo Genzini diventa papà: la sua Federica è in dolce attesa (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo il grande successo di Che Dio ci aiuti 6, Erasmo Genzini si prepara a vivere un altro traguardo importante: il giovane attore e la sua compagna Federica Esposito sono in dolce attesa del loro primo figlio. Una notizia che la coppia ha voluto condividere con i propri follower attraverso una serie di bellissimi scatti. E le parole di questi due bellissimi futuri genitori aggiungono ancor più dolcezza ed emozione. Erasmo Genzini, l’attore di “Che Dio ci aiuti” presto papà Originario di Gragnano, in provincia di Napoli, Erasmo Genzini è un giovane attore che abbiamo potuto apprezzare tra le new entry del cast di Che Dio ci aiuti 6, la fiction Rai di ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo il grande successo di Che Dio ci6,si prepara a vivere un altro traguardo importante: il giovane attore e la sua compagnaEsposito sono indel loro primo figlio. Una notizia che la coppia ha voluto condividere con i propri follower attraverso una serie di bellissimi scatti. E le parole di questi due bellissimi futuri genitori aggiungono ancor piùzza ed emozione., l’attore di “Che Dio ci” prestoOriginario di Gragnano, in provincia di Napoli,è un giovane attore che abbiamo potuto apprezzare tra le new entry del cast di Che Dio ci6, la fiction Rai di ...

CarloCalenda : Conte farà ballare il Governo sulle armi e Salvini lo farà ballare su se stesso; Mastella costruisce il NUOVO centr… - santegidionews : #3giugno Memoria di san Carlo Lwanga (+1886) che assieme a dodici compagni subì il martirio in Uganda.… - Pontifex_it : Gli anziani, a motivo della loro debolezza, possono insegnare a chi vive altre età della vita che tutti abbiamo bis… - Skagboys_89 : RT @CarloCalenda: Conte farà ballare il Governo sulle armi e Salvini lo farà ballare su se stesso; Mastella costruisce il NUOVO centro, Par… - Annamaria4344 : @antoniodballaro Forse perchè siamo pervasi di tristezza e non riusciamo a dire e vivere la bellezza di Dio che in noi. -