Calcio: accordo tra Chiellini e il Los Angeles Fc, manca solo la firma (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - Giorgio Chiellini sarà presto un nuovo giocatore del Los Angeles Fc. Il difensore azzurro, secondo Sky Sport, ha raggiunto l'accordo con il club californiano nell'incontro svolto a Londra con Will Kuntz, vice president of soccer operations & assistant general manager del Los Angeles, dove era presente anche il suo agente, Davide Lippi. L'appuntamento, programmato nei giorni successivi all'addio di Chiellini alla Nazionale, è stato utile per trovare l'intesa definitiva. Adesso manca soltanto la firma, poi Chiellini volerà negli Stati Uniti per iniziare la sua esperienza nella Major League Soccer. L'approdo in Mls segnerà un nuovo capitolo nella carriera di Chiellini che ha salutato la Juventus dopo 17 ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - Giorgiosarà presto un nuovo giocatore del LosFc. Il difensore azzurro, secondo Sky Sport, ha raggiunto l'con il club californiano nell'incontro svolto a Londra con Will Kuntz, vice president of soccer operations & assistant general manager del Los, dove era presente anche il suo agente, Davide Lippi. L'appuntamento, programmato nei giorni successivi all'addio dialla Nazionale, è stato utile per trovare l'intesa definitiva. Adessosoltanto la, poivolerà negli Stati Uniti per iniziare la sua esperienza nella Major League Soccer. L'approdo in Mls segnerà un nuovo capitolo nella carriera diche ha salutato la Juventus dopo 17 ...

Advertising

Gazzetta_it : Il Milan ha in pugno Lang: c'è l'accordo col giocatore e il Bruges non chiede una follia #Milan #calciomercato - Gazzetta_it : Mkhitaryan all'Inter, ci siamo! Ha deciso, lascia la Roma - Eurosport_IT : Siete d'accordo con Roby? ???????? Scopri di più: - Frances07012735 : Possiamo andare d'accordo se: Cr7>messi Mbappe>haaland Foden>mount Ps>xbox Nike>adidas Tiktok>instagram Calcio>>>tutti gli sport - GRealta : @RijkST8 @marcullo02 Io per la prima volta sono d'accordo col principio che non si può giocare a calcio senza un giocatore -