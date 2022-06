Beato Carlo Acutis | Evento straordinario: il suo corpo esposto in modo permanente (Di venerdì 3 giugno 2022) Una notizia che fa gioire il cuore dei tantissimi devoti a questo giovanissimo Beato, in Italia, ma anche a tutti coloro che sono sparsi nel mondo. Al Santuario della Spogliazione di Assisi, l’Evento che tutti aspettavano. Cresce sempre di più la devozione verso il Beato Carlo Acutis. Per questo, il Vescovo della città di San L'articolo Beato Carlo Acutis Evento straordinario: il suo corpo esposto in modo permanente proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 3 giugno 2022) Una notizia che fa gioire il cuore dei tantissimi devoti a questo giovanissimo, in Italia, ma anche a tutti coloro che sono sparsi nel mondo. Al Santuario della Spogliazione di Assisi, l’che tutti aspettavano. Cresce sempre di più la devozione verso il. Per questo, il Vescovo della città di San L'articolo: il suoinproviene da La Luce di Maria.

Advertising

lagrifogliere83 : @cacciaramarri_z C'era anche il Beato Carlo se non sbaglio. - ottovanz : RT @vaticannews_it: '#SanFrancesco e #CarloAcutis, vie per incontrare gesù': così il vescovo di #Assisi in occasione dell'esposizione perma… - Jccpanama : RT @CiaoKarol: Carlo Acutis, al santuario della Spogliazione di Assisi, il corpo del beato esposto da oggi in modo permanente: Carlo Acutis… - ematr_86 : @gigiomora proprio il #12ottobre 2005 l'Italia gioca a Lecce e si qualifica ai Mondiali del 2006 che vince con Marc… - mariolovesj : Diretta live di Maria Vision Italia Apertura della tomba del Beato Carlo... -