Base jumper si lancia e scompare | trovato morto

Advertising

repubblica : Base jumper americano si schianta e muore in Trentino - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Base jumper si lancia dal Monte Brento, sbatte contro le rocce e muore #ANSA - fisco24_info : Trentino, base jumper precipita e muore: (Adnkronos) - Il paracadute non si apre. Causa dell'incidente un probabile… - italiaserait : Trentino, base jumper precipita e muore - LocalPage3 : Trentino, base jumper precipita e muore -

E' stato ritrovato privo di vita dal Soccorso Alpino Fvg e dalla Guardia di Finanza il corpo delche si era lanciato ieri dal Monte Cimone, in Friuli, e che risultava disperso. Si trovava in fondo a un canalone quasi inaccessibile, a 2.050 metri di quota, circa trecento metri più ...stato ritrovato privo di vita dal Soccorso Alpino Fvg e dalla Guardia di Finanza il corpo delche si era lanciato ieri dal Monte Cimone, in Friuli, e che risultava disperso. Si trovava in fondo a un canalone quasi inaccessibile, a 2.050 metri di quota, circa trecento metri più ...(Adnkronos) - Un base jumper americano è morto oggi in Trentino durante un lancio da Cima alle Coste di Dro. Decollato come secondo di un gruppo di cinque amici, il giovane non è atterrato a Oltra, ...(ANSA) - CHIUSAFORTE, 03 GIU - E' stato ritrovato privo di vita dal Soccorso Alpino Fvg e dalla Guardia di Finanza il corpo del Base jumper che si era lanciato ieri dal Monte Cimone, in Friuli, e che ...