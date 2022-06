Base jumper muore in Trentino: si è schiantato sulle rocce. Probabile errore durante il volo (Di venerdì 3 giugno 2022) Un Base jumper americano è morto sul Monte Brento, in Trentino, schiantandosi sulle rocce dopo un volo di 200 metri. È Probabile che l’incidente si sia verificato a causa della mancata apertura del paracadute in seguito a un errore di traiettoria durante il lancio. A dare l’allarme, pochi minuti dopo le 7, sono state le persone che si trovavano assieme al jumper e hanno assistito al tragico lancio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del Soccorso alpino, con l’elicottero, e i carabinieri. L’uomo era dotato di tuta alare ed è precipitato per oltre 200 metri, schiantandosi sulle rocce alla Base della parete, in località Coste, zona nota agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Unamericano è morto sul Monte Brento, in, schiantandosidopo undi 200 metri. Èche l’incidente si sia verificato a causa della mancata apertura del paracadute in seguito a undi traiettoriail lancio. A dare l’allarme, pochi minuti dopo le 7, sono state le persone che si trovavano assieme ale hanno assistito al tragico lancio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del Soccorso alpino, con l’elicottero, e i carabinieri. L’uomo era dotato di tuta alare ed è precipitato per oltre 200 metri, schiantandosialladella parete, in località Coste, zona nota agli ...

